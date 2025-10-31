Λειψυδρία: Πότε θα ξεμείνει από νερό η Αττική – Τι είναι το σχέδιο Εύρυτος που τίθεται σε εφαρμογή

Άμεσος είναι ο κίνδυνος της λειψυδρίας για την Αττική, για αυτό τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο Εύρυτος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΥΔΑΠ, λόγω χαμηλής στάθμης των ταμιευτήρων, η Αττική θα ξεμείνει από νερό σε ενάμιση χρόνο, αφού ο Μόρνος και ο Εύηνος, οι αποθήκες νερού του νομού, εξατμίζονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Λειψυδρία: Τι είναι το σχέδιο Εύρυτος για την Αττική

Το σχέδιο Εύρυτος φιλοδοξεί να φέρει νερό στην Αττική, από τον Τυμφρηστό και τα Άγραφα εκτρέποντας μερικώς τα ποτάμια Κρικελιώτης και Καρπενησιώτης.

Το έργο βασίζεται στη μερική εκτροπή των ποταμών προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ετησίως.

Επίσης, οι θύρες του αναχώματος θα ανήκουν και για να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα κατά τις εποχές που αυτά κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού.

Τα δύο ποτάμια βρίσκονται σε απρόσιτες από το οδικό δίκτυο περιοχές, ως εκ τούτου εκτός της σήραγγας, θα απαιτηθούν και οδικά έργα.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤNews ο γενικός διευθυντής Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ Γιώργος Καραγιάννης, η εκτροπή θα γίνει μέσω μιας υδραυλικής σήραγγας 11 χιλιομέτρων, η οποία θα καταλήγει στο φράγμα του Ευήνου. Δεν πρόκειται να γίνει καινούργιο φράγμα στην περιοχή.

Αυτό το οποίο δρομολογείται και μελετάται είναι μια μικρή υδρομάστευση μέσω ενός αναχώματος που θα δημιουργηθεί στην περιοχή, το οποίο θα υδρομαστεύει τις ποσότητες εκείνες που απαιτούνται, ώστε στη συνέχεια μέσω της υδραυλικής σήραγγας να φτάνουν στη λεκάνη του φράγματος Ευήνου, από εκεί στο φράγμα του Μόρνου και από εκεί στην Αθήνα μέσω του υδραγωγείου Μόρνου.

«Πρακτικά θα χρειαστούμε το νερό αυτών των ποταμών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι όλο το νερό», τόνισε ο κ. Καραγιάννης.

Λειψυδρία: Τα μέτρα για «θωράκιση» της Αττικής έως το 2055

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το σχέδιο βασίζεται σε επτά πυλώνες, που περιλαμβάνουν:

Ενεργοποίηση γεωτρήσεων σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με εκτιμώμενη συνεισφορά 150 εκατ. κυβικών μέτρων νερού ετησίως.

Αγωγός ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ), για διασύνδεση με υποδομές αφαλάτωσης.

Χερσαία μονάδα αφαλάτωσης, με δυναμικότητα 87,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο.

Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης σε γεωργικές περιοχές.

Εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου που παραμένει αμετάβλητο από τη δεκαετία του ’80, για μεγαλύτερη ευελιξία και προσέλκυση νέων στελεχών.

Κωδικοποίηση και εξυγίανση των 110 Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που δεν υπάγονται στην ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Πρόγραμμα έργων σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές, με 151 παρεμβάσεις ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του σχεδίου Εύρυτος θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029, σε περίπου τέσσερα έτη από σήμερα, και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Υπενθυμίζεται πως σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Της προπαρασκευαστικής σύσκεψης για τη λειψυδρία στην Αττική ηγήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, τέθηκε ως ζήτημα, η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Προηγήθηκαν τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και θέτουν ως προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις.