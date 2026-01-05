Λειψοί: «Πράσινο φως» από το υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή οικιών - Τι προβλέπεται

Πρόβλημα, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, με την εύρεση στέγης αντιμετωπίζουν οι Λειψοί με τον δήμαρχο του νησιού, Φώτη Μάγγο να μιλάει στην ΕΡΤ και να τονίζει πως το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε τη σχετική λύση με τις οικίες.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος των Λειψών, το νησί αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με άλλους τουριστικούς προορισμούς όπου η εύρεση στέγης είναι οριακά αδύνατη για τους δημοσίους υπαλλήλους: «δεν βρίσκουν εύκολα οι δημόσιοι υπάλληλοι οικία, λόγω του Airbnb και της περιορισμένης οικιστικής γης, με αποτέλεσμα να αρνούνται τον διορισμό ή να φεύγουν μόλις διαπιστώσουν ότι δεν έχουν που να μείνουν».

Όμως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το σχέδιο αγοράς και ανέγερσης κατοικιών στους Λειψούς, με το έργο να εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 και η χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ να γίνεται με πόρους από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Λειψοί: Τι προβλέπει το έργο

Μεταξύ άλλων, το έργο προβλέπει την αγορά δύο κατοικιών για γιατρούς και αγορά άλλων δύο για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί, όπως εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, όπως πυροσβεστικοί και λιμενικοί υπάλληλοι.

Όπως ανέφερε ο κ. Μάγγος, για να εγκριθεί η χρηματοδότηση από το Υπουργείο υπήρξε μια λεπτομερής περιγραφή των προτεινόμενων ακινήτων, κοστολογημένων από ορκωτό λογιστή. Έτσι, η αγορά συνολικά τεσσάρων ακινήτων δίνει προοπτική για την ανέγερση επιπλέον οικιών, καθώς υπάρχει πρόβλεψη εντός του οικοπέδου ενός εξ αυτών για την κατασκευή περισσοτέρων ακινήτων έως και 300 τετραγωνικών μέτρων.

Έως το Πάσχα θα έχει ολοκληρωθεί η αγορά των δυο οικιών και αυτές θα διατεθούν σε ιατρούς, οι οποίοι είναι μια κατηγορία υπαλλήλων που πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες όλο τον χρόνο στο νησί. Σύντομα θα εκδοθούν οι άδειες για τη δόμηση και των άλλων κατοικιών προσφέροντας τη δυνατότητα για τη στελέχωση κρίσιμων τομέων. Η ολοκλήρωση των κατοικιών προβλέπεται εντός διετίας, με ορίζοντα το 2028.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ