Λαύριο: Προφυλακίστηκε προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη αθλήτρια

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης αθλήτριας.

Προπονητής και ανήλικη γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, και έκτοτε επικοινωνούσαν λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η αθλήτρια κατήγγειλε πως τήν παρενοχλούσε σεξουαλικά επί μήνες.

Κατά την απολογία του, ο προπονητής του βόλεϊ στο Λαύριο αρνήθηκε τις όποιες κατηγορίες, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι παράγοντας της τοπικής ομάδας βόλεϊ Λαυρίου».

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.