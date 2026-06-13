Λαύριο: Απέπλευσε το πλοίο μετά την καταγγελία για βόμβα - Επιβαίνουν 952 άτομα

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο Λαύριο, μετά από καταγγελία που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (12/6) για τοποθέτηση βόμβας σε επιβατηγό - οχηματογωγό πλοίο.

Το επιβατηγό πλοίο, στο οποίο μεταξύ άλλων επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα, απέπλευσε κανονικά από το λιμάνι του Λαυρίου με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου.

Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, κατέπλευσε εκτάκτως στο Λαύριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών.

Λαύριο: Καμία απειλή για βόμβα στο πλοίο - Η ενημέρωση του Λιμενικού

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τα νησιά του Αιγαίου.

Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα, ενώ οι αρχές διερευνούν την προέλευση της καταγγελίας που προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σε σχετική του ενημέρωση, το Λιμενικό αναφέρει: «​Ο συναγερμός σήμανε μετά από επείγουσα παρέκκλιση του δρομολογίου του επιβατηγού - οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου "Blue Star 2" και την άμεση οδηγία να καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε κατόπιν ειδοποίησης αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο.

​Αυτή την ώρα, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους του πλοίου».