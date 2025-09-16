Λάρισα: Σύλληψη 13χρονου για δημιουργία παιδικής πορνογραφίας με AI – Θύμα 11χρονος

Συνελήφθη στην Αγιά Λάρισας 13χρονος μαθητής, κατηγορούμενος ότι κατασκεύασε πορνογραφικό υλικό ανηλίκου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος χρησιμοποίησε φωτογραφία ενός 11χρονου για να δημιουργήσει βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διέδωσε σε κλειστή ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία των γονέων του παιδιού.

Σε βάρος του 13χρονου ασκήθηκε δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων. Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου θα απολογηθεί την Τρίτη στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.