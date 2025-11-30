Λάρισα: Συγκρούσεις αγροτών με τα ΜΑΤ σε Νίκαια και Πλατύκαμπο – Τρεις τραυματίες και δύο συλλήψεις

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στους κόμβους Νίκαιας και Πλατυκάμπου στη Λάρισα, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, σημειώθηκαν συμπλοκές και τρεις αγρότες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με το Onlarissa, μεγάλος αριθμός αγροτών κατέφθασε από νωρίς με τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, όπως είχε αποφασιστεί από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Στη συνέχεια, ομάδες παραγωγών από χωριά της επαρχιακής οδού Λάρισας–Βόλου κινήθηκαν προς τον Πλατύκαμπο.

Μόλις μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να ανέβει στη νέα εθνική οδό, η κατάσταση ξέφυγε. Αστυνομικές δυνάμεις μπλόκαραν την κίνηση και ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, που γρήγορα εξελίχθηκε σε επεισόδια.

Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος. Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκαν τρεις αγρότες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αρχικά μία προσαγωγή, η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε σύλληψη. Αργότερα ανακοινώθηκε και δεύτερη σύλληψη.

Η παρουσία των ΜΑΤ παραμένει ισχυρή και οι συγκεντρώσεις συνεχίζονται, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν.