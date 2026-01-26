Ελλάδα

Λάρισα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από παράσυρση από ΙΧ

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Σοβαρό ατύχημα με θύμα έναν 12χρονο, σημειώθηκε το πρωί στη Λάρισα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από ΙΧ το πρωί της Δευτέρας στην οδό Ιωαννίνων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ανήλικου αξιολογείται από το ιατρικό προσωπικό.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Λάρισας, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

