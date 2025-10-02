Λαρίσα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που έψαχναν μαζί με τον 53χρονο λίρες σε σπηλιά στους Γόννους

Παραδόθηκαν στις Αρχές τα δύο αδέλφια, τα οποία μαζί με τον 77χρονο και τον 53χρονο νεκρό, αναζητούσαν λίρες σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας.

Υπενθυμίζεται πως μαζί με τον 77χρονο που συνελήφθη εξαρχής, στη σπηλιά βρίσκονταν ακόμη τρεις άνδρες. Τα δύο αδέλφια που τράπηκαν σε φυγή και ο 53χρονος που μετά τον απεγκλωβισμό του πέθανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr οι δίδυμοι από τον Αμπελώνα Λάρισας, παραδόθηκαν στις Αρχές πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Πέμπτης.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο αδελφός τους, στον οποίο ανήκει το όχημα που χρησιμοποίησαν για την αναζήτηση των λιρών στη σπηλιά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο 77χρονος απολογείται αυτή την ώρα στην ανακρίτρια.