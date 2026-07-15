Λάρισα: Οδηγοί περνούν καθημερινά από γέφυρα που είναι σχεδόν βυθισμένη από το 2023

Με ρίσκο περνούν καθημερινά οι οδηγοί από γέφυρα στη Λάρισα, η οποία παραμένει σχεδόν βυθισμένη μετά την κακοκαιρία Daniel το 2023.

Δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες στον Παλαιόπυργο αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πέρασμα, καθώς η εναλλακτική διαδρομή θα τους υποχρέωνε να κάνουν κύκλο περίπου 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Mega.

«Περνάμε καθημερινά γιατί πρέπει να πάμε για ψώνια, φοβόμαστε, έχουμε και ένα παιδί 8 χρονών», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάτοικοι της περιοχής.

Βυθισμένη γέφυρα στη Λάρισα: «Ο κόσμος έχει αγανακτήσει»

«Και το να βγαίνουν τα τρακτέρ στην ταλαιπωρία της παλιάς εθνικής οδού είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορεί να γίνουν ατυχήματα», εξήγησε σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Τεμπών.

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας τόνισε ότι «ο κόσμος έχει αγανακτήσει, γιατί εδώ και τρία χρόνια δεν έχει γίνει το παραμικρό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, η ενημέρωση που έχουν λάβει οι τοπικές αρχές είναι ότι οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2029.



