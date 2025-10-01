Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά, ψάχνοντας για λίρες

Πέθανε τελικά ο 53χρονος που απεγκλωβίστηκε από τη σπηλιά στους Γόννους Λάρισας.

Η πολύωρη επιχείρηση διάσωσής του από την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική, σε περιοχή στους Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, δεν είχε αίσιο τέλος. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα υπέκυψε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Με καταγωγή από τον Πτελεό Μαγνησίας, ο άνδρας παρέμενε εγκλωβισμένος για πολλές ώρες σε αυτοσχέδιο άνοιγμα μήκους περίπου 25 μέτρων. Πληροφορίες θέλουν τον ίδιο και την παρέα του να έχουν μεταβεί στο σημείο με σκοπό να βρουν λίρες.

Όταν τον πλησίασαν οι διασώστες, του χορήγησαν οξυγόνο, προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης και η επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε μεγάλη διάρκεια. Χρειάστηκε να κατασκευαστούν ειδικά υποστηλώματα προκειμένου να προσεγγίσουν με ασφάλεια οι πυροσβέστες τον 53χρονο. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για κατολίσθηση, που σημειώθηκε και καθυστέρησε ακόμη περισσότερο την επιχείρηση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 53χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του για αρκετή ώρα. Παρ’ όλα αυτά, έστω και προσωρινά, οι διασώστες κατάφεραν να του δώσουν οξυγόνο.

Λάρισα: Η αναζήτηση θησαυρού που οδήγησε στον θάνατο του 53χρονου

Στη σπηλιά όπου εγκλωβίστηκε ο άνδρας, στη Λάρισα, βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα, τα οποία φέρονται να ακολούθησαν τον τοπικό θρύλο για τον κρυμμένο πλούτο. Σύμφωνα με την παράδοση, το σημείο έκρυβε θησαυρό και έτσι έστησαν ένα είδος πρόχειρου «εργοτάξιου» αναζητώντας χρυσές λίρες.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας 77χρονος με καταγωγή από τον Αλμυρό, ο οποίος αντιμετώπισε έντονη δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αφού δέχθηκε ιατρική φροντίδα, είναι καλά στην υγεία του και πλέον κρατείται από τις αστυνομικές αρχές, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο 77χρονος δραστηριοποιείται επαγγελματικά, διατηρώντας γραφείο τελετών.

Οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται από τις αρχές για καταθέσεις.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο επίκεντρο της διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ παράλληλα συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.