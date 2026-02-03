Λάρισα: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της σε φωτιά στο σπίτι της

Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στη Λάρισα, το απόγευμα της Τρίτης, στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Στο σημείο έφτασαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και η φωτιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της στέγης και οι δυνάμεις που επιχειρούσαν εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι «σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στη Λάρισα» και ότι στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί να καταπλακώθηκε από μέρος της οροφής που υποχώρησε λόγω της φωτιάς, ωστόσο πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.