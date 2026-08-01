Ελλάδα

Λάρισα: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φάρσαλα - Υποψίες για εμπρησμό

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Λάρισα, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε σκόπιμα.

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