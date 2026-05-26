Λάρισα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με πλαστά επιδόματα

Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη απατών, από το 2023 έως το 2025, ανά την ελληνική επικράτεια.

Η εξιχνίαση ήρθε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται ως φερόμενοι δράστες 40 άτομα, μεταξύ άλλων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης και συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων, προέκυψε η δράση εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενη από τους προαναφερόμενους δράστες, οι οποίοι ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.

Πιο αναλυτικά, κύριο ρόλο είχαν τρία μέλη της εγκληματικής, τα οποία, εκμεταλλευόμενα και τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., κωδικούς taxisnet κ.λπ.) πολιτών.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας κωδικούς taxisnet άλλων 23 εκ των δραστών και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς κινητών τηλεφώνων), μεταξύ άλλων, 2 εκ των δραστών, προέβαιναν στη σύνταξη αιτημάτων αλλαγής κλειδάριθμων στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης αυτών από τους παθόντες.

Στη συνέχεια, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στις εφαρμογές taxisnet των παθόντων, δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί τρίτων προσώπων, και συγκεκριμένα άλλων 8 ταυτοποιημένων δραστών, προκειμένου να πιστωθούν σε αυτούς τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από επιδόματα.

Οι πλαστές εξουσιοδοτήσεις

Όπως προέκυψε, έχουν υποβληθεί 592 αιτήσεις για αλλαγή κλειδάριθμων προσώπων, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογητικό πλαστές εξουσιοδοτήσεις των παθόντων προς μέλη του κυκλώματος.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απατών σε βάρος ισάριθμων παθόντων, τελεσμένες και σε απόπειρα.

Επιπρόσθετα, δράστες προέβαιναν και στην εγγραφή ανήλικων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.), εν αγνοία των γονέων τους, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τρόπο κρατικές επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, προέκυψε η συμμετοχή 4 διαφορετικών Κ.Δ.Α.Π., ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, δηλώνοντας ψευδώς την εγγραφή 163 ανηλίκων.

Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας σε βάρος πολιτών καθώς και σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 199.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε οικία ενός εκ των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, έγγραφα σχετιζόμενα με ΚΔΑΠ και το χρηματικό ποσό των 3.920 ευρώ.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε, από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ