Λάρισα: «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του» - Θετικά νέα για το μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 18 μηνών αγοριού στη Λάρισα, που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (25/10), την ώρα που η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους. Τότε κάτω υπό άγνωστες συνθήκες, το μικρό αγόρι αναποδογύρισε επάνω του ένα τηγάνι το οποίο περιείχε το καυτό λάδι.

Αποτέλεσμα ήταν να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα στο 15% του σώματός του, σε πρόσωπο, λαιμό, ωμοπλάτη και χέρια. Έπειτα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, υπέστη καρδιακή ανακοπή και οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν

Σύμφωνα ωστόσο με τις νεότερες πληροφορίες, το παιδί παραμένει στη ΜΕΘ της Λάρισας αλλά η κατάστασή του είναι εμφανώς καλύτερη.

Όπως αναφέρεται στην ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας, με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού παρουσίασε σημαντική βελτίωση και τώρα χαμογελά ξανά.

Λάρισα: Η ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας του παιδιού

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί – φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη. Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, με την τεράστια υποστήριξη και τον αστείρευτο συντονισμό σας, καταφέρατε το θαύμα: σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του.

Ευχαριστούμε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και τον Υπουργό και Βουλευτή του τόπου μας, Κώστα Τσιάρα, για το αμέριστο ενδιαφέρον τους. Έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή. Ευχαριστούμε επίσης τον Διοικητή του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, κ. Νίκο Χαραλάμπους, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, και όλους τους γιατρούς και διασώστες αεροδιακομιδής.

Η μεγαλύτερη υποστήριξη όμως προήλθε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Liibeck της Γερμανίας, εκεί όπου έγινε η εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του καθηγητή «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μαζί με τη συντονίστρια της ΜΕΘ, Αριστούλα Πατσαρού, παιδίατρο-εντατικολόγο, μας στάθηκαν όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι -ακόμη και στον τρόπο διαμονής μας δίπλα στο παιδί.

Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο, προσφέροντάς μας ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας. Οικογένεια, Φωτσή Παναγιώτη & Ηλιάνα Νάκου».

Με πληροφορίες από thestival.gr