Λάρισα: Ανήλικοι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο - Τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Περιστατικό βίας με θύμα έναν ανήλικο μαθητή καταγράφηκε έξω από σχολείο στη Λάρισα, όταν πέντε συμμαθητές του τον πλησίασαν και τον ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των πέντε μαθητών για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σχετικά με τον ξυλοδαρμό του συμμαθητή τους.

Το περιστατικό στη Λάρισα καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (16/10), όταν μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, οι πέντε ανήλικοι επιτέθηκαν στον συμμαθητή τους, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο ανήλικος στη Λάρισα χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr