Λάρισα: Ελεύθερος ο 41χρονος που κυνηγούσε με τσεκούρι τη σύζυγο του ξαδέλφου του

Ελεύθερος, καθώς του ασκήθηκε δίωξη για πλημμέλημα, αφέθηκε ο 41χρονος στο Λάρισα ο οποίος το περασμένο Σαββατοκύριακο συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, επειδή φέρεται να κυνηγούσε στον δρόμο -με τσεκούρι- τη σύζυγου του ξαδέλφου του.

Ως προς το χρονικό, το περιστατικό στη Λάρισα καταγράφηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (30/10) στην κοινότητα «Νεράιδα», με τον 41χρονο να έχει οικονομικές διαφορές με τον συγγενή του, καθώς του όφειλε χρήματα.

Ο 41χρονος, τότε, πήγε στο σπίτι του ξαδέλφου του, προκειμένου να τον βρει και όταν πληροφορήθηκε πως απουσίαζε, άρχισε να κυνηγά με το τσεκούρι τη σύζυγό του. Η γυναίκα βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει πανικοβλημένη, φωνάζοντας για βοήθεια.

Λάρισα: Τι είπε ο σύζυγος της γυναίκας

Ο σύζυγος του θύματος στη Λάρισα μίλησε στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας τον φόβο του για την εξέλιξη της υπόθεσης: «Αυτός που υπέθαλψε τον δράστη εκείνο το βράδυ, ήταν ο ίδιος ο πατέρας του. Οι άνθρωποι, που συνελήφθησαν την Παρασκευή, ήταν τόσο ο δράστης όσο και ο πατέρας του».

«Είμαστε πόρτα-πόρτα με τους γονείς του δράστη στη Λάρισα. Ο δράστης ξεκίνησε από το σπίτι του με το τσεκούρι. Ήξερε τι συνέβαινε στο σπίτι μου» συνέχισε ο σύζυγος του θύματος.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ήθελε να εκφοβίσει τη σύζυγο και την οικογένειά μου» πρόσθεσε σχετικά.