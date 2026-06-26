Λάρισα: 50χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του σε live μετάδοση και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι της

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (25/6) οι αρχές στη Λάρισα, καθώς διαπίστωσαν πως κρατούσε, σε ζωντανή μετάδοση και για αρκετές ώρες, όμηρο την πρώην σύζυγό του.

Ο δράστης του περιστατικού έμφυλης βίας στη Λάρισα, αφού απείλησε πως θα βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Στο βίντεο, αποτυπώνεται ο 50χρονος να κρατά ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με εύφλεκτο υλικό, και να απειλεί την πρώην γυναίκα του. Την ίδια ώρα, διαπιστώθηκε πως έκανε μάλιστα live μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας πως είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι, δίνοντας παράλληλα εντολές στη γυναίκες για το πώς θα μετακινηθεί στο εσωτερικό του χώρου και στη βεράντα.

Λάρισα: Περιοριστικά μέτρα σε βάρος του 50χρονου

Ο 50χρονος συνελήφθη μετά από ώρα ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση διαπραγματευτή αστυνομίας.

Συμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα και ο ίδιος ζητούσε να μεταβούν στο σπίτι οι δικαστικοί λειτουργοί που είχαν λάβει αυτή την απόφαση. Σήμερα ο 50χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί για τις πράξεις του.