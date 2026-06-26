Λαμία: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό - Πόσο θα υπηρετήσουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού, στο πλαίσιο της 2026 Β’ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου, στη Λαμία.

Η ορκωμοσία έγινε παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, και του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες θητείας του Στρατού Ξηράς είχαν παρουσιαστεί στις 4 Ιουνίου στο ΚΕΥΠ Λαμίας.

Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία, με επαγγελματικά και υπηρεσιακά οφέλη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονηπιακό προσωπικό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

«Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρέστη σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στην τελετή Ορκωμοσίας των Νεοσύλλεκτων Οπλιτών της 2026 Β΄ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος κ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος.

Παρόντες στην τελετή ήταν οι Βουλευτές Ιωάννης Οικονόμου και Γεώργιος Κοτρωνιάς, ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλίας Σανιδάς, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, καθώς και οικογένειες και φίλοι των νεοσύλλεκτων οπλιτών.

Ο κ. Δαβάκης τόνισε στο χαιρετισμό του:

''Η σημερινή ημέρα φέρει έναν βαθύ, ιστορικό συμβολισμό. Για πρώτη φορά, Ελληνίδες, επιλέγοντας εθελοντικά τον δρόμο της στρατιωτικής θητείας, στέκονται δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, δίνοντας τον ίδιο ιερό όρκο πίστης στην Πατρίδα.

Εδώ, στο ιστορικό Στρατόπεδο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ στη Λαμία, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο βήμα. Από σήμερα, περνούν στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες του σύγχρονου μαχητή.

Σας συγχαίρω όλες και όλους για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, σας καλωσορίζω στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της θητείας σας''».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ