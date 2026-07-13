Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε ένας 16χρονος μέσα στο σπίτι του

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 16χρονος στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νέος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Νεκρός 16χρονος στη Λαμία

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι με απινιδωτή, ενώ ο 16χρονος διακομίστηκε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Εκεί συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να τον επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Άγνωστες είναι οι αιτίες πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο του 16χρονου.

Με πληροφορίες από Lamiareport