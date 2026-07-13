ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε ένας 16χρονος μέσα στο σπίτι του

Δεν έγινε γνωστή η αιτία θανάτου του ανήλικου

The LiFO team
The LiFO team
ΛΑΜΙΑ ΝΕΚΡΟΣ 16ΧΡΟΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 16χρονος στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νέος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Νεκρός 16χρονος στη Λαμία

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι με απινιδωτή, ενώ ο 16χρονος διακομίστηκε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Εκεί συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να τον επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Άγνωστες είναι οι αιτίες πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο του 16χρονου.

Με πληροφορίες από Lamiareport

Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Ελλάδα / Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για τις εξελίξεις της υπόθεσης αποκαλύπτοντας πως αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση «ψηφιακών πειστηρίων»
THE LIFO TEAM
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ BILD

Ελλάδα / Το ελληνικό νησί «κρυμμένος θησαυρός», σύμφωνα με το Travelbook της Bild

Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το νησί αποτελεί σήμερα έναν ολοκληρωμένο προορισμό, ο οποίος συνδυάζει φυσικά τοπία ασύγκριτης ομορφιάς, πολιτισμό, αυθεντική κυκλαδίτικη αισθητική
THE LIFO TEAM
 
 