Λαμία: Νεκρός 17χρονος μαθητής από ανακοπή

Τραγωδία με έναν 17χρονο νεκρό από ανακοπή σημειώθηκε στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 17χρονος πέθανε την ώρα που βρισκόταν στην πλατεία του οικισμού όπου διέμενε στη Βόρεια Λαμία, μαζί με συνομήλικους φίλους του.

Όλα έγιναν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7). Ο 17χρονος ήταν έξω με την παρέα του όταν ξαφνικά λιποθύμησε. Τότε ένα παιδί από την παρέα, έτρεξε στο σπίτι του 17χρονου να φωνάξει τους γονείς του.

Λαμία: Για 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 17χρονο

Αν και εκείνοι απουσίαζαν, βρήκε συγγενικά του πρόσωπα που έσπευσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες ξεκίνησαν κι εκείνοι ΚΑΡΠΑ και για 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, ενώ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί, οι προσπάθειες συνεχίστηκαν δυστυχώς με αρνητικό αποτέλεσμα.

Στο σημείο όπου βρισκόταν ο 17χρονος, πήγαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης.