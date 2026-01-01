Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός

Μεθυσμένος οδηγός οχήματος έπεσε πάνω σε τουλάχιστον πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε διαφορετικά σημεία, στη Λαμία, το βράδυ της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι οδηγός ενός μαύρου BMW οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της Λαμίας και υπήρξε κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, περί τις 22:00.

Τα πέντε αυτοκίνητα, που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές και τα εγκατέλειψε ήταν στις οδούς Μακροπούλου, Πατρόκλου και Βενιζέλου.

Ο οδηγός στη Λαμία εγκατέλειψε το όχημα και έφυγε πεζός

Σύμφωνα με μαρτυρίες διερχομένων το μαύρο όχημα ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κωνσταντινουπόλεως, αφού και αυτό είχε υποστεί υλικές ζημιές από τις προσκρούσεις στα άλλα αυτοκίνητα.

Ο οδηγός το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός, όμως λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσίας στα δικαστήρια Λαμίας.

Με πληροφορίες από lamiareport