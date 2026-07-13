Λαμία: Με σαλμονέλα 20 άτομα στο νοσοκομείο

Κρούσματα σαλμονέλας καταγράφονται από την Παρασκευή (10/7) έως και σήμερα, Δευτέρα, στη Λαμία, με πάνω από 20 άτομα να περνούν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Όπως έγινε γνωστό, 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν με σαλμονέλα, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το LamiaReport υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.

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Λαμία: Τι είπαν οι ασθενείς για τη σαλμονέλα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου -πιθανότατα κοτόπουλου- από κοινό προμηθευτή.

Αξίζει να τονιστεί πως το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.

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Λαμία: Ποια είναι τα συμπτώματα της σαλμονέλας

Αξίζει να διευκρινιστεί πως ανάμεσα τα πιο συχνά συμπτώματα της σαλμονέλας, εμφανίζονται συνήθως 6 έως 72 ώρες μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής ή νερού και διαρκούν 4 έως 7 ημέρες.

Σε αυτά περιλαμβάνεται η διάρροια, ο πυρετός, οι κοιλιακές κράμπες και ο πόνος στην κοιλιά, η ναυτία, ο εμετός, ο πονοκέφαλος, η ρίγη, η αδυναμία και η κόπωση, ενώ στα πιο σοβαρά, που παρατηρούνται συνήθως σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, παρατηρείται η έντονη αφυδάτωση, ο πολύ υψηλός πυρετός και το αίμα στα κόπρανα.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr