Λαμία: Καταδικάστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε το 10χρονο παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια

Εκδικάστηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας η υπόθεση της μητέρας που εγκατέλειψε -μόνο του στα Δικαστήρια- το 10χρονο παιδί της, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Η μητέρα κατηγορούνταν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν είχε φροντίσει το παιδί της να πηγαίνει στο σχολείο, μετά από σχετικό έγγραφο, που απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, η διεύθυνση του ειδικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είχε γίνει -και- η εγγραφή.

Η κατηγορούμενη δεν έδωσε το «παρών» στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από κάποιο δικηγόρο. Αντίθετα κατέθεσε παράσταση Πολιτικής Αγωγής ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει με προσωρινή διαταγή την επιμέλεια του 10χρονου.

Λαμία: Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στην κατηγορούμενη μητέρα

Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 200 ευρώ.

Ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας περιέγραψε στο LamiaReport τη νέα υπόθεση που απασχόλησε την Ελληνική δικαιοσύνη και αφορά το 10χρονο παιδί.

«Η μητέρα βρέθηκε κατηγορούμενη, γιατί ενώ είχε εγγράψει το τέκνο στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026 τον περασμένο Σεπτέμβριο και είχε την επιμέλεια του, δεν φρόντιζε ούτως ώστε να παρακολουθεί το παιδί τα μαθήματα.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για την τέλεση του αδικήματος της παράλειψης ως προς τη φοίτηση του τέκνου της με ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή Ευρώ διακοσίων (200.00€) και τα έξοδα της δίκης. Η υπόθεση έφτασε στην δικαστικές αίθουσες μετά από έγγραφο που απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας η διεύθυνση του Ειδικού Σχολείου Λαμίας».

Με πληροφορίες από lamiareport.gr