Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι

Επεισόδιο πνιγμονής από τροφή καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στη Λαμία, με μία 74χρονη να χάνει τη ζωή της όσο βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης της πόλης.

Η 74χρονη στη Λαμία, όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι σε κατάστημα εστίασης της περιοχής. Κομμάτι από το φάγητο έφραξε την αεροφόρο οδό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει γρήγορα τις αισθήσεις της.

Το προσωπικό του καταστήματος εστίασης αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες με τη λαβή Χάιμλιχ (Heimlich), χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Λαμία: Έφυγε από τη ζωή παρά την άμεση διακομιδή

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, στο σημείο προσέτρεξαν και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα. Βλέποντας πως η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό, κατέβαλαν προσπάθειες να της προσφέρουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στο σημείο έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες επαναφοράς.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας χωρίς τις αισθήσεις της, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της από ασφυξία.

Με πληροφορίες από LamiaReport