Λαμία: Έκοψαν πρόστιμο για παρκάρισμα σε υπαλλήλους του Δήμου που στόλιζαν την πλατεία

Πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα βεβαιώθηκε σε εργαζομένους του δήμου Λαμίας, οι οποίοι εκείνη την ώρα εργάζονταν -στην πλατεία Ελευθερίας- για την τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου στολισμού.

Ο δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου, αποκάλυψε πως η κλήση στους εργαζομένους της δημοτικής Αρχής προέκυψε μετά από καταγγελία, που έκανε στην Τροχαία πολίτης.

Συγκεκριμένα, ο κάτοικος στη Λαμία κάλεσε επανειλημμένα την Τροχαία της περιοχής, ζητώντας να «κόψει» πρόστιμα σε όλους όσοι είχαν παρκάρει -εκείνη την ώρα στην πλατεία Ελευθερίας- παράνομα: «Ένας πολίτης άρχισε να παίρνει τηλέφωνο στην Τροχαία ότι είναι παράνομα σταθμευνένα οχήματα στην πλατεία και πρέπει να πάτε να τα γράψετε».

Λαμία: Όσα είπε ο δήμαρχος για το συμβάν με το πρόστιμο

«Εμείς το έχουμε παρεί λίγο και σαν αστείο γεγονός, γιατί είναι κωμικό. Ήταν η υπηρεσία στολισμού και φωτισμού του δήμου Λαμιέων στην πλατεία Ελευθερίας και στόλιζαν.

Μετά από πολλά τηλέφωνα και πιέσεις, ο τροχονόμος μπορεί να μην το χειρίστηκε σωστά, πήγε και τα έγραψε. Μίλησα και με την Αστυνομική Διεύθυνση και τον Αστυνομικό Διευθυντή, όμως ο Τροχονόμος δεν το χειρίστηκε σωστά».