Λακωνία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην Κοκκινιά

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στη Λακωνία, στην παραλία της Κοκκινιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται πιθανότατα για τη σορό του αγνοούμενου ψαρά από τo Γύθειο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες.

Τι έγινε γνωστό για τη σορό στη Λακωνία

Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, για να γίνουν γνωστά τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η σορός βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από spartnews και ΕΡΤ