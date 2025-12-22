Λαϊκές αγορές: Το εορταστικό ωράριο

Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών εξέδωσε ανακοίνωση για το εορταστικό ωράριο με βάση το οποίο θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές.

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, οι λαϊκές αγορές θα βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές, προσφέροντας επάρκεια προϊόντων και ποικιλία επιλογών για τις γιορτινές αγορές», αναφέρει η ΠΟΣΠΛΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για τις λαϊκές αγορές:

την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά

την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, δεν θα λειτουργήσουν, λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων

το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα: «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές, με ποιότητα, επάρκεια και άμεση εξυπηρέτηση για όλους».