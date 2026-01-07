Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία - Κανονικά από την Παρασκευή η λειτουργία τους

Η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών ανακοίνωσε πως αναστέλλεται η επ' αόριστον απεργία και ο αποκλεισμός της λαχαναγοράς, μετά από συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον αρμόδιο υπουργό και στο υπουργείο Οικονομικών με τους: Υφυπουργό κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε νέα βάση μπαίνουν ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, που τίθεται σε κοινή βάση με τα πραγματικά εισοδήματα, την ώρα που το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Όπως έγινε γνωστό, από την ερχόμενη Παρασκευή οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά σε όλη τη χώρα, ενώ η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντη δεν θα πραγματοποιηθεί.

Λαϊκές Αγορές: Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

«Μετά από συναντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο και στο Υπουργείο Οικονομικών με τους: Υφυπουργό κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία των λαϊκών αγορών και ο αποκλεισμός της λαχαναγοράς. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές. Θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμματέας Περτσούνης Δημήτριος».