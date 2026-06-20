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Λαγοκέφαλος: Τι προβλέπει το σχέδιο «επικήρυξής» του

Η πρωτοβουλία από επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες και το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

The LiFO team
The LiFO team
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Τι προβλέπει το σχέδιο «επικήρυξης» του λαγοκεφάλου / Φωτ.: Unsplash
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Επαγγελματίες ψαράδες προωθούν μια προσπάθεια περιορισμού του λαγοκέφαλου που έχει προκαλέσει ανησυχία, με την αυξημένη παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες της Ρόδου προωθούν το σχέδιο επικήρυξης του λαγοκέφαλου μέσω ενός ανοικτού πανελλήνιου διαγωνισμού αλιείας του ψαριού.

Σκοπός τους είναι η άτυπη καταγραφή του είδους στις ελληνικές θάλασσες και όχι μόνο και όποια στοιχεία συλλεχθούν, να σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να βρεθεί μια λύση και να περιοριστεί το επιθετικό ψάρι.

Λαγοκέφαλος: Το σχέδιο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε, ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί «ένα μεγάλο πρόβλημα», κυρίως για τους ψαράδες, καθώς αυτό το ψάρι μπορεί να καταστρέψει τον εξοπλισμό τους.

Πρόκειται για ένα επιθετικό, σαρκοφάγο ψάρι και «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ούτε θα εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλος», όπως σημείωσε.

Στη συνέχεια, ανέφερε, ότι το υπουργείο έχει ήδη δημιουργήσει ένα σχέδιο, το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και διαπραγμάτευση. 
 

 


 

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