Λαγοκέφαλος στην Ελλάδα: «Επικηρύχθηκε» στα 5,33 ευρώ το κιλό - Ποιες περιοχές αφορά

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη λήψη επτά πρωτοβουλίων σχετικά με την παρουσία του λαγοκέφαλου στην Ελλάδα, οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών περιλαμβάνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου και η λεγόμενη «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου, καθώς το υπουργείο θέτει σε εφαρμογή το πιλοτικό του πρόγραμμα για τους επαγγελματίες ψαράδες, κοστολογώντας το κιλό του ψαριού στα 5,33 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ίδιο πλέγμα μέτρων για τους επαγγελματίες ψαράδες, ανακοίνωσε τον εκσυγχρονισμό σκαφών και τη ενίσχυση της εκπροσώπησης των αλιέων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα εφαρμοστεί το μέτρο για τους λαγοκέφαλους, η πολιτική δράση θα εφαρμοστεί στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, και θα γίνει με ευρωπαϊκούς πόρους.

Στα ίδια μέτρα εντάσσεται και ο σχεδιασμός αποζημίωσης για περιορισμούς αλιείας στα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ.

Λαγοκέφαλος στην Ελλάδα: Χάρτης δείχνει πού έχει εμφανιστεί

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα έχει έρθει διαδραστικός χάρτης, ο οποίος δείχνει σε ποιες περιοχές έχει εντοπιστεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ψηφιακό χάρτη της Google που καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

Για τον χάρτη, πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται πως ο λαγοκέφαλος (επιστημονική ονομασία: Lagocephalus sceleratus) είναι ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο, καθώς και στο Αιγαίο, μεταναστεύοντας από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Η κατανάλωσή του χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν τη δηλητηριώδη τοξίνη τετραδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυική παράλυση, ακόμη και θάνατο.

Το είδος είναι κοινό στα τροπικά νερά των ωκεανών της Ινδίας και του Ειρηνικού και τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται προς τη δυτική Μεσόγειο. Έχει βρεθεί στις ακτές του Ισραήλ, νότια της Τουρκίας και στην Κύπρο.

Πού έχει εντοπιστεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, εμφανίστηκε αρχικά στα νοτιοανατολικά, κυρίως γύρω από τη Ρόδο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ σήμερα συναντάται σχεδόν σε όλο το Αιγαίο και σε πολλές περιοχές του Ιονίου.

Φέτος, το 2026 η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες έχει ενταθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το ψάρι παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα και ελάχιστους φυσικούς θηρευτές, ανταγωνίζεται τα εγχώρια είδη για τροφή και προκαλεί σημαντικές ζημιές στους αλιείς, καταστρέφοντας δίχτυα και άλλα αλιευτικά εργαλεία.

Στις 20 Ιουνίου 2026 ξεκίνησε ο 1ος Πανελλήνιος Ανοιχτός Διαγωνισμός Αλιείας Λαγοκέφαλου, με πρωτοβουλία ψαρά από τη Ρόδο, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού του είδους· ο διαγωνισμός αναμένεται να διαρκέσει 70 ημέρες.

Παλαιότερα περιστατικά με τον λαγοκέφαλο, ήταν το 2013 όταν βρέθηκε στα ύδατα του νησιού Λαμπεντούζα στην κεντρική Μεσόγειο, το 2015 στα ανοικτά της Μάλτας και σε νερά κοντά στην πόλη Μπέτσιτσι του Μαυροβουνίου, στη νοτιοανατολική Αδριατική Θάλασσα. Ένα δείγμα πιάστηκε στο Γκρισάν (Γαλλία) το καλοκαίρι του 2014.