Λαγοκέφαλος στην Ελλάδα: Ενεργοποιείται σήμερα το πρόγραμμα «επικήρυξης» - Τι προβλέπει

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενεργοποίησε σήμερα το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου, με επίκεντρο την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται πως το ομώνυμπ υπουργείο έχει ανακοινώσει αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό, στο περιθώριο της λεγόμενης «επικήρυξης», για τη στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλιείς.

Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με τίτλο «Εφαρμογή λύσεων διαχείρισης του χωροκατακτητικού ξενικού είδους: Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus)», υπεγράφη σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021–2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Λαγοκέφαλος στην Ελλάδα: Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ, με δυνητικούς δικαιούχους την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης.Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλιέων μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ (καθαρά) ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει διακριτά και τις αναγκαίες δαπάνες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση των αλιευμένων ποσοτήτων, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας, τη χρηματική αμοιβή στους συμμετέχοντες αλιείς, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου, την επιστημονική παρακολούθηση της πράξης, την καταγραφή, αποτίμηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, την πρόβλεψη για τις αναγκαίες υποδομές συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, καταγραφής, ζύγισης και διαχείρισης των αλιευμένων ποσοτήτων και δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού.

Η πρώτη, πιλοτική φάση του προγράμματος εστιάζει χωρικά στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τι είναι ο λαγοκέφαλος - Ο στόχος της παρέμβασης

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά χωροκατακτητικά ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες. Η εξάπλωσή του προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς ανταγωνίζεται ή θηρεύει ενδημικά είδη, δημιουργεί ζημιές στην αλιευτική δραστηριότητα και απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς λόγω της τοξικότητάς του.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των υδάτινων οικοσυστημάτων, η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων και η διαμόρφωση ενός οργανωμένου, επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τη διαχείριση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερα.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της πρόσκλησης, ώρα 10:00 π.μ., έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ