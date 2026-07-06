Λαγοκέφαλος: Η Εύβοια βάζει φράγματα στη θάλασσα για τους λουόμενους - Το αφιέρωμα του Guardian

Πλωτά φράγματα μπαίνουν σε παραλίες της Χαλκίδας και του Βόρειου Ευβοϊκού, καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν τους λουόμενους μετά την ανησυχία που έχει προκαλέσει ο λαγοκέφαλος στις ελληνικές θάλασσες.

Τα δίχτυα δημιουργούν κλειστές ζώνες κολύμβησης και, σύμφωνα με τους ειδικούς που τα εγκαθιστούν, μπορούν να εμποδίσουν την είσοδο όχι μόνο μεδουσών αλλά και ψαριών, εφόσον τοποθετηθούν σωστά.

Στη Χαλκίδα, το πρώτο φράγμα μπήκε τον Ιούνιο στην παραλία Ροδιές. Ο αντιδήμαρχος Αντώνης Σπανός, που είχε την ευθύνη της εγκατάστασης, δήλωσε στον Guardian ότι προτεραιότητα των αρχών είναι η ασφάλεια των πολιτών. Όπως είπε, μετά την περσινή έξαρση με τις μωβ μέδουσες, το μέτρο αποκτά πλέον και άλλη διάσταση, καθώς η περιοχή θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη αν εμφανιστούν λαγοκέφαλοι.

Ο Δήμος Χαλκιδέων έχει προγραμματίσει την εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων και σε άλλες παραλίες, μεταξύ των οποίων οι Αλυκές, ο Μπουρνώντας, η Βαλοπούλα, τα Καλάμια και ο Ζέφυρος. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έχει κόστος 366.950,10 ευρώ. Παρόμοια συστήματα σχεδιάζει να τοποθετήσει και ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας σε παραλίες όπως οι Συκιές, το Κουρέντι, η Σουβάλα και η Παπαθανασίου.

Φωτ.: Facebook / Δήμος Χαλκίδας

Λαγοκέφαλος: Πώς λειτουργούν τα πλωτά φράγματα

Τα φράγματα τοποθετούνται από εξειδικευμένους δύτες και σχηματίζουν μια κλειστή ζώνη μέσα στη θάλασσα. Ξεκινούν από την ακτή, ανοίγονται προς βαθύτερα νερά και επιστρέφουν στη στεριά. Το κάτω μέρος του διχτυού πρέπει να συγκρατείται στον βυθό με βάρη, ώστε να μη μένουν κενά από όπου μπορούν να περάσουν θαλάσσιοι οργανισμοί με τα ρεύματα.

Το επάνω μέρος του φράγματος στηρίζεται σε ενισχυμένους πλωτήρες, που πρέπει να μένουν αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ώστε οι οργανισμοί να μην περνούν από πάνω όταν υπάρχει κυματισμός. Για να παραμένει αποτελεσματικό, το δίχτυ χρειάζεται τακτικό καθαρισμό, καθώς φύκια και θαλάσσιοι οργανισμοί μπορούν να το βαραίνουν, να το φθείρουν ή να δημιουργούν ανοίγματα.

Το μέτρο, πάντως, προστατεύει μόνο την περιοχή που καλύπτει. Στις Ροδιές, σύμφωνα με το Euronews, λουόμενοι φέρονται να διαμαρτυρήθηκαν ότι το φράγμα τοποθετήθηκε σε πολύ ρηχά νερά, περιορίζοντας τον χώρο για κολύμπι.

Τι ισχύει για τον λαγοκέφαλο

Ο λαγοκέφαλος είναι ξενικό είδος που πέρασε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Η εξάπλωσή του συνδέεται με την άνοδο της θερμοκρασίας των νερών και τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες, καθώς καταστρέφει δίχτυα και αλιευτικό εξοπλισμό.

Φωτ.: Facebook / Δήμος Χαλκίδας

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο αφορά την κατανάλωσή του. Ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, γι’ αυτό οι αρχές προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να τρώγεται. Σε περίπτωση δαγκώματος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει συστήσει να ζητείται ιατρική βοήθεια, επειδή τα δυνατά σαγόνια του ψαριού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

Οι θαλάσσιοι επιστήμονες, ωστόσο, διαχωρίζουν τον πραγματικό κίνδυνο από τον πανικό. Τονίζουν ότι ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται συνήθως σε ανθρώπους και ότι τα περιστατικά κοντά σε ακτές συνδέονται συχνά με ανθρώπινες συμπεριφορές, όπως το τάισμα ψαριών ή η ενόχλησή τους.

Παράλληλα με τα τοπικά μέτρα στις παραλίες, η Ελλάδα ανακοίνωσε και πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλων. Οι ψαράδες θα λαμβάνουν 5,33 ευρώ για κάθε κιλό που παραδίδουν στις αρχές, ενώ προβλέπεται και επιδότηση καυσίμων. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενης δράσης.

Τα ψάρια που θα συλλέγονται θα καταψύχονται και στη συνέχεια θα καίγονται σε κρατικές εγκαταστάσεις, κατά το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο. Εκεί, οι αρχές έχουν απομακρύνει περισσότερους από 103 τόνους λαγοκέφαλων από τα παράκτια νερά.

Υπάρχουν πάντως επιφυλάξεις για το κατά πόσο τέτοια μέτρα μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά την εξάπλωση του είδους. Ψαράδες στη Χαλκίδα εκτιμούν ότι η αμοιβή δεν είναι αρκετή για να στρέψει τους επαγγελματίες συστηματικά στην αλίευση λαγοκέφαλων, ενώ ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η παρουσία του είδους στη Μεσόγειο συνδέεται με βαθύτερες αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το πρακτικό μήνυμα προς τους πολίτες παραμένει σαφές: να μην ταΐζουν ψάρια κοντά στις παραλίες, να μην αγγίζουν ή ενοχλούν λαγοκέφαλους και σε καμία περίπτωση να μην τους καταναλώνουν.

Με πληροφορίες από Guardian, Euronews