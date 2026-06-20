Λαγοκέφαλος: Το ανθρώπινο λάθος που τον κρατά κοντά μας - Πώς θα φύγει

Ο λαγοκέφαλος συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία σε λουόμενους και ψαράδες, ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα επιμένει ότι ο πανικός που έχει προκληθεί, είναι περιττός.

Σε σύνδεση με τον ΣΚΑΙ, ο καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας Δρόσος Κουτσούμπας εξήγησε, γιατί ο λαγοκέφαλος έχει αυξηθεί στη Μεσόγειο, τι τον έφερε πιο κοντά στην ακτή, αλλά και τι θα βοηθούσε το είδος να απομακρυνθεί προς τα βαθύτερα νερά, όπου και ανήκει.

Ο καθηγητής τόνισε, ότι συχνά δημιουργείται ένας πανικός για λόγους που «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Όπως εξηγεί, ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα πολλά ξενικά είδη βιολογικών εισβολέων που έχουν έρθει στη Μεσόγειο τις τελευταίες δεκαετίες. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, περίπου το 2002-2003, και πλέον έχει εγκλιματιστεί στις συνθήκες της Μεσογείου.

Λαγοκέφαλος: Πώς αυξήθηκε ο πληθυσμός του στη Μεσόγειο

«Επειδή έχει καταφέρει να επιβιώνει και να σχηματίζει ισχυρούς πληθυσμούς, εξαπλώνεται και αυτός είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια τον βλέπουμε σε μεγαλύτερους αριθμούς και σε περισσότερες περιοχές», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η παρουσία του λαγοκέφαλου συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή, όπως και στην περίπτωση άλλων ξενικών ειδών.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο πληθυσμός αυτών των ψαριών μειώνεται όταν είναι υγιή τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ τόνισε, πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε, πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τος λουόμενους.

Λαγοκέφαλος: Το ανθρώπινο λάθος και η ομοιότητα με την περίπτωση της θαλάσσιας χαλώνας

«Το ψάρι υπό κανονικές συνθήκες δεν ζει τόσο κοντά στα νερά αλλά λίγο βαθύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς συμπεριφερόμαστε στα ψάρια αυτά, σαν οικόσιτα», είπε και έφερε το παράδειγμα της θαλάσσιας χελώνας, για να εξηγήσει τι εννοεί.

«Στη θαλάσσια χελώνα παρατηρείται το φαινόμενο, ο κόσμος να την ταΐζει. Τραγικό λάθος. Όταν μαθαίνει, αντί να κυνηγάει και να τρώει από τη φύση, να βγαίνει πιο ρηχά και πιο έξω και όταν δεν της δίνει κάποιος φαγητό, θα πάει να δαγκώσει κάποιον».

«Προσοχή», επέμεινε ο καθηγητής: «Αυτό το ψάρι δεν πρέπει να καταναλωθεί» και τέλος πρόσθεσε ότι εκτός από τους λουόμενους ο λαγοκέφαλος δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους ψαράδες.