Κύθνος: Ο δήμος χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε όποιον παιδίατρο εργαστεί στο νησί

Σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό στην παιδιατρική φροντίδα, ο δήμος Κύθνου προσφέρει μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο που θα επιλέξει να εργαστεί στο νησί.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης για τα παιδιά της Κύθνου, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σταθερός παιδίατρος.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ζαμπέτα, αντιδήμαρχο Κύθνου, «το νησί αριθμεί περισσότερα από 250 παιδιά από την προσχολική ηλικία έως και το Λύκειο και δεν έχει έρθει ποτέ παιδίατρος».

«Η εξυπηρέτηση των παιδιών γίνεται από ιδιώτη παιδίατρο που έρχεται δύο φορές τον μήνα», δήλωσε στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ.

Ο δήμος δίνει ένα χρηματικό κίνητρο επιπλέον από τον μισθό. «Είμαστε δύο ώρες από το Λαύριο και είναι πάρα πολύ δύσκολο», τόνισε ο αντιδήμαρχος. «Ήδη εμείς από τον δήμο έχουμε κάνει προσωπικές επαφές με ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια και δεν χρειάζεται να το ψάξει ο γιατρός που θα έρθει, το έχουμε έτοιμο ουσιαστικά».