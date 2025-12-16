Κυψέλη: Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο μετά το μαχαίρωμα 14χρονης - Η μαρτυρία μαθήτριας

Υπό κατάληψη τελεί το Γυμνάσιο στην Κυψέλη, μετά το μαχαίρωμα 14χρονης από άλλη μαθήτρια.

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο, περιέγραψε στην κάμερα της ΕΡΤ, όσα συνέβησαν, ενώ αποκάλυψε, πως για την ανήλικη που μαχαίρωσε τη μαθήτρια, έχει ακουστεί παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν.

«Είχα κατέβει με μια συμμαθήτριά μου για να πιούμε νερό και είδαμε να έχει σχηματιστεί ένας κύκλος. Η 16χρονη φώναζε στο κορίτσι και την έβριζε. Η 14χρονη έλεγε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν το είπε», ανέφερε η μαθήτρια.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στις δύο ανήλικες κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15 Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ό Γυμνάσιο, ενώπιον μαθητών. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η 16χρονη που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. «Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές», εξήγησε και ανέφερε, ότι η 16χρονη επιχείρησε να μαχαιρώσει ακόμη ένα παιδί και συγκεκριμένα, ένα αγόρι που προσπάθησε να την σταματήσει.

Κυψέλη: «Δεν την είχαμε ξαναδεί», λέει μαθήτρια που ήταν παρούσα στη συμπλοκή

«Πήγε να μαχαιρώσει κι εκείνον. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στη μέση, φοβόμουν για τη ζωή μου. Δεν την είχαμε ξαναδεί. Την είδαμε μόνο όταν είχε βγάλει το μαχαίρι», τόνισε. Σύμφωνα με την 14χρονη «είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο» στο συγκεκριμένο σχολείο. «Καυγάδες υπάρχουν παντού, αλλά μαχαίρια όχι. Έχει φοβηθεί όλος ο κόσμος», σημειώσε.

«Κανένας γονιός δεν θα αφήσει το παιδί του να είναι με μια κοπέλα που είχε μαχαιρώσει μαθήτρια μέσα στο σχολείο» δήλωσε και υπογράμμισε, ότι η συγκεκριμένη μαθήτρια πήρε μεταγραφή ενώ είχε ήδη παραβατική συμπεριφορά.

«Από ότι έχουμε ακούσει η συγκεκριμένη κοπέλα είχε μαχαιρώσει δύο συμμαθητές της σε άλλο σχολείο» είπε στην ΕΡΤ η 14χρονη. Όπως πρόσθεσε, την ημέρα της άφιξής της στο νέο σχολικό περιβάλλον δεν συνομίλησε την ψυχολόγο του σχολείου, η οποία βρισκόταν εκείνη την ημέρα εκεί. «Η ψυχολόγος δεν είναι για μια φορά την εβδομάδα. Δεν αρκεί για όλα τα παιδιά», σύμφωνα με τη μαθήτρια.

Κυψέλη: Το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρι

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σοβαρό επεισόδιο με το μαχαίρωμα σημειώθηκε μεταξύ μαθητριών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μια 14χρονη στο χέρι, που έφερε εκδορές. Η ανήλικη διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Παίδων, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί η κατάστασή της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σχολικό περιβάλλον και στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, η επίθεση φαίνεται να πυροδοτήθηκε από λεκτική παρεξήγηση. Η τραυματισμένη μαθήτρια φέρεται να θεώρησε ότι η άλλη ανήλικη την αποκάλεσε «πρεζού», χαρακτηρισμό που η φερόμενη ως δράστιδα αρνήθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει. Η αντιπαράθεση που ακολούθησε κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μαθήτρια που βρισκόταν κοντά στο σημείο περιέγραψε σκηνές πανικού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει με τα αίματα στο πάτωμα».

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος και μπροστά σε άλλους μαθητές. Όπως περιγράφεται, η ανήλικη που επιτέθηκε έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τη συμμαθήτριά της, προκαλώντας πανικό στον χώρο.