Κυψέλη: Τις επαφές της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα αναζητούν οι Αρχές

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με νέες πληροφορίες να γίνονται γνωστές.

Η ταυτοποίηση της σορού ολοκληρώθηκε έπειτα από ενημέρωση του γραφείου της Ιντερπόλ στην Ουάσινγκτον προς την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και φέρεται να διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία επικοινωνία που είχε η 38χρονη με φίλο της καταγράφεται στις 15 Ιουλίου, δηλαδή τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της μέσα στη βαλίτσα, στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Η εξακρίβωση των στοιχείων της Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή στην Κυψέλη

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα ταξίδεψε μόνη της στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από άλλο άτομο, καθώς και να χαρτογραφήσουν τις επαφές και τις μετακινήσεις της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της σορού, η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα, στοιχείο που ενδέχεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη κρίσιμων στοιχείων για τη διαδρομή του κινητού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση της γυναίκας διαδραμάτισε ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε όταν εντοπίστηκε νεκρή. Το ένδυμα έφερε το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου. Οι ελληνικές Αρχές διαβίβασαν το στοιχείο στις αρμόδιες ξένες υπηρεσίες και στην Ιντερπόλ, η οποία προχώρησε στη διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικής βάσης βιομετρικών στοιχείων. Η 38χρονη είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καταχωρημένα τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα βιομετρικά της δεδομένα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews