Κυψέλη: Τι δηλώνει ο πατέρας και οι φίλοι της Βρετανίδας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

«Η κόρη μου ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και φιλοξενήθηκε στο σπίτι φίλων της στο Κερατσίνι». Αυτή ήταν η κατάθεση του πατέρα της 38χρονης Βρετανίδας στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις του φιλικού ζευγαριού, η 38χρονη έφυγε από το σπίτι τους στις 15 Ιουλίου, αναφέροντας ότι θα μετέβαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επρόκειτο να παραμείνει για τις επόμενες ημέρες. Από εκείνη τη στιγμή χάνονται τα ίχνη της.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, ένας άστεγος εντόπισε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Ο ίδιος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι χρησιμοποιούσε συχνά το συγκεκριμένο κτίριο ως καταφύγιο και ότι η βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Η μαρτυρία του οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι η σορός μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ERTNews.

Με τα δεδομένα αυτά, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επικεντρώνονται πλέον στη χαρτογράφηση των τελευταίων κινήσεων της 38χρονης και στον εντοπισμό του προσώπου ή των προσώπων που μετέφεραν τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα εξετάζουν ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός, αναζητώντας ύποπτες κινήσεις ή πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η ίδια η βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα έχοντας μόνο ελαφριές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε νεκρή δεν της ανήκε. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται εξονυχιστικά τα δακτυλικά αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που έχουν εντοπιστεί πάνω της.

Κυψέλη: Το κινητό της Βρετανίδας και τα μηνύματα προς τους γονείς της

Παράλληλα, κρίσιμο στοιχείο θεωρείται και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συσκευή παρέμενε ενεργή μετά την εξαφάνισή της και από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα στους γονείς και τους συγγενείς της, στα οποία αναφερόταν ότι επιθυμούσε να μείνει μόνη της για κάποιο διάστημα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα αυτά στάλθηκαν με σκοπό να παραπλανηθεί η οικογένειά της και να καθυστερήσει η δήλωση εξαφάνισης.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία γεωεντοπισμού του κινητού δείχνουν ότι η συσκευή παρέμενε όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, με επίκεντρο την Κυψέλη, εύρημα που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη των ερευνών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ευελπιστώντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό, τα εγκληματολογικά ευρήματα και η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.