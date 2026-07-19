Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη σορό στη βαλίτσα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, στην οδό Ευελπίδων.

Τη βαλίτσα τη βρήκε ένας άνδρας που μένει στον δρόμο, σε ένα από τα δωμάτια του κτιρίου στην Κυψέλη, και άμεσα κάλεσε τις αστυνομικές αρχές. Με την άφιξή τους στον χώρο, διαπίστωσαν πως προεξείχε ένα ανθρώπινο μέλος.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και διαπίστωσαν πως πρόκειται για ανθρώπινη σορό. Μάλιστα, με βάση τις νέες πληροφορίες και την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, προέκυψε πως ανήκει σε μία γυναίκα, λίγο πάνω από τα 30, ύψους περίπου 1,65.

Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ΕΛΑΣ φαίνεται πως έχει καταλήξει στο σενάριο η σορός να βρίσκοταν στο σημείο την τελευταία εβδομάδα. Αυτό το χρονικό θανάτου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απομακρύνει το σενάριο η σορός να ανήκει στην 30χρονη από την Κίνα που εξαφανίστηκε τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Αρτέμιδας.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το παραπάνω ενδεχόμενο ως ένα από τα σενάρια για την ταυτότητα της σορού στην Κυψέλη. Την ίδια ώρα, πολύ κρίσιμη θεωρείται και η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που πιθανότατα αποτυπώνει το άτομο ή τα άτομα τα οποία μεταφέρουν τη βαλίτσα με την ανθρώπινη σορό.

Ένα ακόμη σενάριο, που διερευνούν οι αρχές, είναι η σορός να ανήκει σε κάποιο από τα άτομα που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο κτίριο, πιθανότατα άνθρωποι του δρόμου ή χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών.

Ενδεχομένως υπάρχει η πιθανότητα η γυναίκα αυτή να ήταν χρήστρια ή να έμενε στον δρόμο και να είχε βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καταλήγει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.