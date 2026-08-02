Κυψέλη: Συνελήφθη 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας

Ένας 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η εμπλοκή του προέκυψε από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και των υπόλοιπων στοιχείων της προανάκρισης.

Η σορός της 38χρονης είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου σε βαλίτσα, μέσα σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κτιρίων στην οδό Ευελπίδων. Παρά την προχωρημένη σήψη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλέξουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε με τη συνδρομή των αμερικανικών αρχών.

Η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου από το Εδιμβούργο και είχε μείνει αρχικά σε φιλικά πρόσωπα στην περιοχή του Πειραιά. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν στη συνέχεια να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της μέχρι τον θάνατό της και να διαπιστώσουν ποιοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί της.

Το βίντεο με τη βαλίτσα

Από κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφηκε ο 26χρονος να μεταφέρει μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα από το διαμέρισμα όπου διέμενε η 38χρονη προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων.

Λίγο αργότερα εμφανίζεται να αποχωρεί από το σημείο χωρίς τη βαλίτσα, κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 26χρονος έβαλε τη σορό της γυναίκας στη βαλίτσα και τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της και πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων.

Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποίησε και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, στέλνοντας μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εκείνη ήταν ακόμη ζωντανή και επιθυμούσε να μείνει μόνη της.

Τι ισχυρίστηκε ο 26χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και των υπόλοιπων στοιχείων της έρευνας οδήγησε στον 26χρονο, ο οποίος ομολόγησε πράξεις που συνδέονται με την υπόθεση. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει αν ομολόγησε ότι σκότωσε την 38χρονη.

Η Αστυνομία αναφέρει συγκεκριμένα ότι έβαλε τη σορό της γυναίκας σε βαλίτσα, τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις χρημάτων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συνελήφθη για το τελευταίο αδίκημα, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι.

Σε έρευνα στο σπίτι του 26χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι-ρέπλικα και μαχαίρι, για τα οποία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και την Αστυνομία της Σκωτίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μ. Βρετανίας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, μεσημβρινές ώρες της 18/07/2026 εντοπίστηκε σορός γυναίκας, μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη, ενώ τις έρευνες ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.

Στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν αυτοψία και βιολογικές εξετάσεις επί της σορού, από τις οποίες -παρά την προχωρημένη σήψη και τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες- κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα του θύματος.

Ακολούθησε σχετικό αίτημα και αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την οποία οι αμερικανικές Αρχές γνωστοποίησαν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ταυτίζονται με εκείνα 38χρονης υπηκόου Μ. Βρετανίας.

Όπως διαπιστώθηκε, το θύμα εισήλθε στη χώρα στις 26 Ιουνίου 2026 και διέμενε σε φιλική κατοικία σε περιοχή του Πειραιά μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026, οπότε και αποχώρησε προς άγνωστο προορισμό εντός της Αττικής.

Από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, καθώς και με ψηφιακή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 26χρονου αλλοδαπού στην υπόθεση, ο οποίος προσήχθη την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και ομολόγησε τις πράξεις του.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο 26χρονος τοποθέτησε τη σορό σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο. Μάλιστα, ο 26χρονος της επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σημειώνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, υπήρξε συνεργασία με Αξιωματικό Σύνδεσμο της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου – NationalCrimeAgency(NCA), καθώς και με αστυνομικές Αρχές της Σκωτίας – Police Service of Scotland).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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