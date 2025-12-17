Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη σε σχολείο

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 16χρονη που μαχαίρωσε μέσα στο σχολείο 14χρονη συμμαθήτριά της, στην Κυψέλη.

Η κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά την απολογία της με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται στη φυλακή.

Παράλληλα, διενεργείται ξεχωριστεί προκαταρκτική εξέταση για τους γονείς της ανήλικης κατηγορουμένης για τυχόν διάπραξη παραμελήσης εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό στην Κυψέλη

Το περιστατικό μεταξύ των δύο ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε τη Δευτέρα σε Γυμνάσιο της Κυψέλης.

Κατά τη διάρκεια του καβγά η 16χρονη έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τη 14χρονη συμμαθήτριά της στο χέρι.

Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την τραυματισμένη μαθήτρια στο νοσοκομείο Παίδων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Το υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς».