Κυψέλη: Σοβαρή καταγγελία για βιασμό 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ

Στην Κυψέλη σημειώθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό βιασμού 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα της νεαρής.

Ειδικότερα, ένας άνδρας εισήλθε σε σπίτι όπου διαμένει η 25χρονη με τη δίδυμη αδελφή της, που επίσης είναι ΑμεΑ και με τη μητέρα τους και, όσο η τελευταία απουσίαζε, φέρεται να βίασε τη μία από τις δύο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν είναι απίθανο ο δράστης να επιτέθηκε και στη δεύτερη γυναίκα.

Το σοκαριστικό περιστατικό στην Κυψέλη

Ο δράστης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, μέσω της οποίας η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε τι συνέβη. Η μητέρα επέστρεψε τότε στο σπίτι και βρήκε εκεί τον άνδρα.

Στη συνέχεια, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και, έκτοτε, αναζητείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές χωρίς να έχει εντοπιστεί.

Η μητέρα κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα για το συμβάν, οι δύο αδελφές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, την ώρα που η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά πως δράστης της σεξουαλικής επίθεσης είναι ένας άνδρας, γνωστός της οικογένειας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ