Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Πρόκειται για μια γυναίκα από τη Βρετανία που είχε γεννηθεί το 1988. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από έγγραφο που έστειλε η Interpol στην Ελληνική Αστυνομία.

Οι αρχές είχαν διαπίστωσαν ότι η βρετανίδα είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου αεροπορικώς, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Έχει ζητηθεί από την αεροπορική εταιρεία να παρέχει πληροφορίες για το αν ταξίδευε μαζί με κάποιον, ενώ ελέγχεται εάν υπήρχε κράτηση με τα στοιχεία της σε κάποιο κατάλυμα.

Παράλληλα, συνεχίζεται από την ΕΛΑΣ η έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 38χρονη έχασε τη ζωή της.

Κυψέλη: Το χρονικό της υπόθεσης

Θυμίζουμε ότι η βαλίτσα είχε εντοπιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07) σε ακατοίκητο κτήριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 7, στην περιοχή της Κυψέλης.

Η πρώτη εξέταση της σορού έδειξε ότι δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα. Οι εκτιμήσεις των αρχών μιλούσαν για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Με πληροφορίες από Ertnews, ΑΠΕ ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη σορό στη βαλίτσα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κυψέλη: Νέες πληροφορίες για τη βαλίτσα όπου εντοπίστηκε σορός



