Κυψέλη: Ρωγμές σε τοίχους από τα έργα του Μετρό - Ειδικοί από το εξωτερικό ερευνούν το πρόβλημα

Το πρόβλημα που ανέκυψε με τα έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Κυψέλη, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων, διερευνούν ειδικοί εμπειρογνώμονες που έχουν έρθει από το εξωτερικό.

Οι ρωγμές στα κτίρια στην Κυψέλη, όπως σημειώνει σχετικά το ΑΠΕ - ΜΠΕ,παρατηρήθηκαν σε δρόμους, όπου εργάζεται ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο μετροπόντικας έχει σταματήσει μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια, εδώ και περίπου ένα μήνα, και δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Κυψέλη: Τι απαντά η «Ελληνικό Μετρό» για τα προβλήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της Ελληνικό Μετρό αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και σήμερα θα κάνουν παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

Κυψέλη: Αναφορές για ρωγμές σε 15 πολυκατοικίες

Την ίδια ώρα, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» και του δημοσιογράφου Μιχάλη Γελασάκη αναφέρεται πως οι κάτοικοι της Κυψέλης έχουν διαπιστώσει ρωγμές σε πολυκατοικίες, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις, σπασμένα μάρμαρα, την ώρα που μηχανικοί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, τούς διαβεβαιώνουν προφορικά για καθιζήσεις 18 και 20 χιλιοστών.

Στο ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζεται πως σε περισσότερες από 15 πολυκατοικίες, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι έχουν αναφέρει μικρές ή μεγαλύτερες ζημιές και ρωγμές, που είναι εμφανείς πάνω σε τοίχους και κολόνες.