Κυψέλη: Η εκδοχή της 16χρονης που επιτέθηκε με μαχαίρι στη 14χρονη

Προφυλακίστηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 16χρονη που μαχαίρωσε μαθήτρια σε σχολείο της Κυψέλης.

Συνοδευόμενη από δικηγόρο που της διορίστηκε αυτεπάγγελτα, η ανήλικη μετέβη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και, κατά την απολογία της, δήλωσε μετανιωμένη.

Σε ερώτηση για το μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» που έφερε επάνω της, η ίδια εξήγησε ότι το είχε «για λόγους προστασίας». Η 16χρονη είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον στο παρελθόν, λόγω άλλου περιστατικού βίας.

Περιγράφοντας τη δική της εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο και εξηγώντας γιατί μαχαίρωσε τη 14χρονη, η ανήλικη δράστιδα ισχυρίστηκε ότι άκουσε δύο συμμαθήτριές της να μιλούν εις βάρος της στις τουαλέτες του σχολείου, με αποτέλεσμα να νιώσει θύμα bullying. Συναισθηματικά φορτισμένη, έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στην 14χρονη, αποδίδοντας την πράξη της σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ωστόσο, η εκδοχή της δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή της. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των γονιών της, προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. «Το μαχαίρι το είχα για προστασία, όχι για κάτι άλλο. Ναι της επιτέθηκα με το μαχαίρι αλλά δεν ήθελα να πάθει κάτι. Μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, έχω μετανιώσει», είπε μεταξύ άλλων.

Κυψέλη: Οι περιγραφές μαθήτριας που ήταν μάρτυρας στο επεισόδιο

«Ήταν στην τουαλέτα και όταν βγήκε είπε στο θύμα "με είπες π..ζου;", κάτι τέτοιο. Της είπε "όχι". Έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της, τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, πήγε να τη μαχαιρώσει και στο πόδι αλλά δεν πρόλαβε γιατί παρενέβη ένα αγόρι» περιγράφει μαθήτρια που βρέθηκε μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο. «Ο τοίχος ήταν γεμάτος αίματα και οι σκάλες φωνάξαμε όποιον βρήκαμε, την καθαρίστρια. Ένας καθηγητής πήρε τη 16χρονη και την πήγε στο γραφεί, καθόταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ήταν η πρώτη της ημέρα στο σχολείο. Είχε φάει αλλαγή περιβάλλοντος λόγω συμπεριφοράς από το άλλο σχολείο», προσθέτει.

Κυψέλη: Το πρόσφατο παραβατικό παρελθόν της 16χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η 16χρονη εμπλέκεται σε μια σειρά από παραβατικά επεισόδια και μάλιστα πρόσφατα.

Την 26η Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή Γκύζη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Τη 19η Οκτωβρίου εντοπίστηκε στον Άγιο Παντελεήμονα με μαχαίρι 18 εκατοστών.

Το συμβάν στο προαύλιο του Γυμνασίου στην Κυψέλη αναστάτωσε τους γονείς των μαθητών. «Πάνω από όλα φταίει η οικογένεια που δεν κατάφερε να κάνει καλά το παιδί, γιατί για κάποιο λόγο φέρεται έτσι. Μετακινείται από το ένα σχολείο στο άλλο, είναι παραβατικό και κυκλοφορεί με μαχαίρι. Δεν υπάρχουν νόμοι. Το κορίτσι θέλει βοήθεια, δεν με νοιάζει αν θα μπει φυλακή. Θέλει βοήθεια. Το θύμα εχθές, αν δεν είχε βάλει το χέρι μπροστά το μαχαίρι θα πήγαινε όλο στην κοιλιά. Κάποιος να φροντίσει αυτό το παιδί και οι γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους επιτέλους», είπε στο Star, μητέρα μαθήτριας του σχολείου στην Κυψέλη.