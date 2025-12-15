«Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει»: Πώς εκτυλίχθηκε το επεισόδιο με το μαχαίρι σε σχολείο της Κυψέλης

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολικό συγκρότημα της Κυψέλης, όπου 14χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σχολικό περιβάλλον και στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, η επίθεση φαίνεται να πυροδοτήθηκε από λεκτική παρεξήγηση. Η τραυματισμένη μαθήτρια φέρεται να θεώρησε ότι η άλλη ανήλικη την αποκάλεσε «πρεζού», χαρακτηρισμό που η φερόμενη ως δράστιδα αρνήθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει. Η αντιπαράθεση που ακολούθησε κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μαθήτρια που βρισκόταν κοντά στο σημείο περιέγραψε σκηνές πανικού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει με τα αίματα στο πάτωμα».

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος και μπροστά σε άλλους μαθητές. Όπως περιγράφεται, η ανήλικη που επιτέθηκε έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τη συμμαθήτριά της, προκαλώντας πανικό στον χώρο.

Η 14χρονη τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι η ανήλικη που φέρεται να επιτέθηκε βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είχε αποφασιστεί μετά από περιστατικό στο προηγούμενο σχολείο, στο οποίο φέρεται να είχε μαχαιρώσει συμμαθητές της.

Στο σχολείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το πώς κατέστη δυνατό να μεταφερθεί αιχμηρό αντικείμενο εντός σχολικού χώρου. Παράλληλα, εξετάζεται το ιστορικό της υπόθεσης και η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί για τη μετακίνησή της σε άλλη σχολική μονάδα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της σχολικής βίας, της έγκαιρης παρέμβασης σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου και της προστασίας των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.