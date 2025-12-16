Κυψέλη: Ποινική δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη σε σχολείο

Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον της η Εισαγγελία ανηλίκων.

Η ποινική δίωξη σε βάρος της ανήλικης αφορά τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα και το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

Κυψέλη: Στον ανακριτή ανηλίκων η κατηγορούμενη για την υπόθεση

Η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε ανακριτή ανηλίκων για την απολογία της.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Κυψέλης, όπου η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου πεταλούδας σε 14χρονη συμμαθήτριά της. Το θύμα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Για την κατηγορούμενη ήταν η πρώτη μέρα στο εν λόγω σχολείο καθώς φαίνεται να είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ