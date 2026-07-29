Κυψέλη: Οι τρεις ημέρες που ερευνούν οι αρχές για τον θάνατο της 38χρονης

Τις κινήσεις της 38χρονης από τη Σκωτία, η οποία στις 18 Ιουλίου βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη, προσπαθούν να χαρτογραφήσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της σορού της 38χρονης στην Κυψέλη, κατάφεραν χθες, Τρίτη (28/7) να την ταυτοποιήσουν, μέσω των δαχτυλικών της αποτυπωμάτων. Ειδικότερα, απέστειλαν αίτημα σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του πλανήτη και έλαβαν απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 38χρονη, όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, είχε «περάσει» από τις ΗΠΑ κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα να περάσει από τη διαδικασία δακτυλοσκόπησης, όπως προβλέπεται σχετικά στο πρωτόκολλο ασφαλείας για την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κυψέλη: Όσα γνωρίζουν οι αρχές μέχρι στιγμής

Οι Έλληνες αστυνομικοί, σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, γνωρίζουν μέχρι στιγμής πως η 38χρονη ήρθε στη χώρα μας στις 29 Ιουνίου, με πτήση από το Εδιμβούργο της Σκωτίας και ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές, είναι το γιατί ήρθε στην Ελλάδα, εάν ήρθε μόνη της, που έμενε όλο αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι τον θάνατό της και για ποιον λόγο επισκέφθηκε τη χώρα. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ΑΝΤ1, η 38χρονη στην Αθήνα δεν φέρεται να ενοικίασε κάποιο διαμέρισμα ή κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου, αλλά να φιλοξενούνταν από κάποιους γνωστούς της, ελληνικής καταγωγής.

Όπως αναφέρουν σχετικές μαρτυρίες, η τελευταία της επικοινωνία με τους γνωστούς της έγινε στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες προτού βρεθεί νεκρή στο εγκατελελειμμένο σπίτι στην Κυψέλη. Επομένως, οι αρχές εξετάζουν τι μεσολάβησε ανάμεσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα, προκειμένου να βρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροψία - νεκροτομή, ενημέρωσε πως δεν βρέθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιορίσει την αιτία θανάτου της. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, έχουν εντοπίσει το δίκτυο των γνωριμιών της στην Ελλάδα, επομένως αναμένεται να ξεκινήσει ένας νέος γύρος καταθέσεων σχετικά με την υπόθεση στην Κυψέλη.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, MEGA