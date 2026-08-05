Κυψέλη: Οι δύο αντικρουόμενες εκδοχές του 26χρονου για τη δολοφονία της 38χρονης

Απολογείται σήμερα ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι διαφορετικές εξηγήσεις που φέρεται να έχει δώσει ο κατηγορούμενος σχετικά με τον θάνατο της γυναίκας η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο 26χρονος φέρεται να είπε στη σύζυγό του ότι σκότωσε την 38χρονη λόγω των θρησκευτικών ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι πίεζε είτε τον ίδιο είτε τη σύζυγό του να αλλάξουν θρησκεία.

Κυψέλη: Τι υποστήριξε ο 26χρονος στους αστυνομικούς

Ωστόσο, ενώπιον των αστυνομικών έδωσε διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρήκε την 38χρονη νεκρή μέσα στο διαμέρισμα και, φοβούμενος ότι θα εμπλακεί στην υπόθεση, τοποθέτησε τη σορό της μέσα σε μια βαλίτσα και τη μετέφερε από το σημείο.

Οι δύο αυτές αντικρουόμενες εκδοχές εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της 38χρονης.

Ο 26χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος θα αξιολογήσει τόσο τους ισχυρισμούς του όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Κυψέλη: Τα στοιχεία που εξετάζονται

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να αποτυπώνει τη μεταφορά της βαλίτσας με τη σορό.

Ακόμη, ερευνώνται στοιχεία από συναλλαγές τις οποίες εξετάζεται εάν έκανε ο κατηγορούμενος. Φαίνεται πως εκείνες τις ημέρες πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές χιλιάδων ευρώ από την κάρτα του θύματος.

Ακόμη, οι αρχές ερευνούν επίσης μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της γυναίκας προς συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία προκάλεσαν υποψίες, λόγω ενός «ιδιαίτερου ύφους».

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατάθεση της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας, προκύπτει πως ο 26χρονος βρισκόταν στο σπίτι της 38χρονης το βράδυ της 16ης Ιουλίου.

Με πληροφορίες από Mega, ΑΝΤ1