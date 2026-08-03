Κυψέλη: Ο κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, αλλά παραδέχεται τη μεταφορά της σορού της

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν τι μπορεί να οδήγησε τον 26χρονο Αφγανό να σκοτώσει την Ελίζαμπεθ - Τζέιν Ρος από τη Βρετανία, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στις τελευταίες ώρες της ζωής της 38χρονης και η αστυνομία πιστεύει ότι εκεί κρύβεται το κλειδί για να αποκαλυφθεί το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της.

Την Κυριακή, ο 26χρονος ύποπτος, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έπειτα από τρεις ημέρες ανακρίσεων. Την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή προκειμένου να του απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, δήλωσε στον Guardian και την Helena Smith ότι το Τμήμα Ανθρωποκτονιών επικεντρώνεται πλέον στην αποκάλυψη του κινήτρου πίσω από «τη δολοφονία», καθώς ο 26χρονος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, παρότι έχει παραδεχθεί ότι έκρυψε τη Ρος μέσα σε μια βαλίτσα.

«Έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη σορό της με καρότσι στο σημείο όπου βρέθηκε. Η αστυνομία διαθέτει υλικό από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνει να το κάνει αυτό τη νύχτα της 16ης Ιουλίου. Έχει επίσης παραδεχθεί ότι έκανε ανάληψη 10.000 ευρώ από ΑΤΜ χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες που ανήκαν στη Ρος. Όμως αρνείται τη δολοφονία, κάτι που η αστυνομία δεν πιστεύει», ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης.

Ο Αφγανός, επαγγελματίας πυγμάχος στην κατηγορία των ελαφρών βαρών, εκτιμάται ότι έφτασε στην Ελλάδα μέσω της Λέσβου ως παιδί πρόσφυγας, στο αποκορύφωμα της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη πριν από περίπου 10 χρόνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian.

Σύμφωνα με με το ίδιο ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι εντόπισε το άψυχο σώμα της Ρος στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μιας πολυκατοικίας που βοηθούσε στη διαχείριση στα Εξάρχεια.

Η Ρος είχε μετακομίσει στο διαμέρισμα στις 10 Ιουλίου, αφού προηγουμένως είχε φιλοξενηθεί από Έλληνες φίλους και είχε φτάσει στην Αθήνα από το Εδιμβούργο στις 26 Ιουνίου.

Το τελευταίο τηλεφώνημα από το κινητό της έγινε το βράδυ της 15ης Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν η σορός της εντοπιστεί από άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά.

Κυψέλη: «Πιστεύουμε ότι υπήρξε σύγκρουση»

Η αστυνομία εξετάζει δύο πιθανά σενάρια για όσα προηγήθηκαν του θανάτου της. «Πιστεύουμε ότι υπήρξε σύγκρουση», δήλωσε αστυνομική πηγή στον Guardian. «Το ερώτημα είναι αν προκλήθηκε επειδή η Ρος τον είδε να ψάχνει τα πράγματά της και να κλέβει τις πιστωτικές της κάρτες ή αν επρόκειτο για σεξουαλική επίθεση ή για περίπτωση κατά την οποία η Βρετανίδα απέρριψε τις προσεγγίσεις του».

Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι η Ρος «πιθανότατα πέθανε από ασφυξία», σύμφωνα με την αρχική εξέταση στο σημείο, κατά την οποία δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια τραυματισμών στο σώμα της. Ωστόσο, η νεκροψία χαρακτηρίστηκε μη καταληκτική λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης.

Περαιτέρω τοξικολογικές εξετάσεις και αναλύσεις ζωτικών οργάνων αναμένεται να προσδιορίσουν τις επόμενες ημέρες την ακριβή αιτία θανάτου.

Το κινητό της Ρος χρησιμοποιήθηκε για αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό της, με μηνύματα να αποστέλλονται σε συγγενείς και φίλους. Η αστυνομία χαρακτήρισε τα μηνύματα «σκόπιμα παραπλανητικά» και εκτιμά ότι στάλθηκαν προκειμένου να καθυστερήσει η δήλωση εξαφάνισής της. Σε ένα από αυτά αναφερόταν η «ανάγκη της να μείνει μόνη».

«Η σύντροφος του Αφγανού ήταν πολύ βοηθητική», δήλωσε ο Καλλιακμάνης. «Από την ημέρα που ταυτοποιήθηκε το θύμα, η έρευνα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, αλλά χάρη στη σχολαστική δουλειά του Τμήματος Ανθρωποκτονιών η υπόθεση εξιχνιάστηκε».

Η ελληνική αστυνομία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (National Crime Agency) και τις σκωτσέζικες αρχές, εξέτασε υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή όπου βρέθηκε η βαλίτσα, καθώς και από τράπεζες στις οποίες έγιναν οι αναλήψεις χρημάτων, μέχρι να εντοπίσει τον ύποπτο.

Με πληροφορίες από Guardian

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