Κυψέλη: Ο 26χρονος εμπλέκει «άγνωστο ηλικιωμένο» - Όσα ισχυρίζεται για τον θάνατο της Βρετανίδας

Eνώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, για να απολογηθεί, ο 26χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στους αστυνομικούς, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στον θάνατο της 38χρονης στην Κυψέλη. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά. Στην πολυσέλιδη κατάθεσή του περιγράφει ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε τη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα.

«Της μίλησα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πανικοβλήθηκε και γι’ αυτό αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να την εγκαταλείψει στο κτίριο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ισχυρισμός του για την ύπαρξη ενός ηλικιωμένου άνδρα, τον οποίο, όπως λέει, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου αμέσως μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Κατά την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, λέγοντάς του ότι διαφορετικά «θα βρει τον μπελά του». Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.

Κυψέλη: Παραδέχθηκε ότι πήρε το κινητό και τις κάρτες

Παράλληλα, ο 26χρονος έχει παραδεχθεί ότι αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, από το οποίο έστειλε μηνύματα στους συγγενείς της, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Επίσης, ομολόγησε ότι πήρε τις τραπεζικές κάρτες της, προκειμένου να αποκτήσει χρήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την επόμενη ημέρα συνάντησε ξανά τον ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε χρήματα για να μεταφέρει εκείνος τη βαλίτσα με τη σορό και να μη τον καταγγείλει στις Αρχές.

Όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης για να κάνει αναλήψεις και να του δώσει χρήματα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή του. Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ